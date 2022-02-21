"Привели тітушок, є сліди крові": у міськраді Рівного побилися депутати (відео)

Лікар Рівненської міської лікарні Роман Коваль ударив стільцем депутата ВО "Свобода" Юрія Осипчука. Загалом у бійці брало участь 20 осіб. Міський голова Олександр Третяк намагався заспокоїти присутніх, щоб "не було як у парламенті".

У Рівненській міськраді на позачерговому засіданні 21 лютого у сесійній залі побилися депутати. Про це пише місцеве видання "Рівне вечірнє".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Бійка почалася в момент виступу місцевого активіста, лікаря Рівненської міської лікарні Романа Коваля. Він виступав на захист головного лікаря міськлікарні Євгена Кучерука, якого хочуть звільнити з роботи.

[ + – ] Бійка в міськраді Рівного

Коваль звинуватив представників ВО "Свобода", що саме вони хочуть заміни Кучерука. На трибуну вибігли "свободівці" — Юрій Осипчук і Володимир Валявко і розпочалася штовханина, яка переросла в бійку.

Правоохоронці розбороняли депутатів, а міський голова Олександр Третяк намагався заспокоїти присутніх, щоби "не було як у парламенті".

[ + – ] Бійка у міськраді Рівного

Коваль ударив стільцем депутата Осипчука, усього в бійці брало участь 20 осіб, повідомило "РадіоТрек".

Після бійки правоохоронці затримали одну людину, також приїхала швидка допомога. У сесійній залі були помітні сліди крові.

[ + – ] Лікарі швидкої допомоги на місці бійки

Прессекретарка поліції Рівного Світлана Карачун у коментарі "Суспільному" заявила, що бійку зупинили правоохоронці, зараз з'ясовуються всі обставини. Сесію врешті-решт перенесли на 22 лютого.

У зал міськради Рівного "завели тітушок"

Валявко у коментарі "Суспільному" заявив, що "певні особи привели до зали тітушок".

"Ми зібралися, щоб підтримати територіальну оборону… Коли з трибуни йде криве слово про "Свободу", що ми не захищаємо національні інтереси, є зрадниками — вибачте, такого ніколи не буде і завжди буде така реакція. Я думаю, що ми гідно відповіли", — сказав депутат.

[ + – ] Коваль звинувачував у бійці представників "Свободи"

Лікар міськлікарні Коваль додав, що представники "Свободи" не хотіли, щоб він розкрив "схеми заробляння грошей через призначення головних лікарів".

"Ми зустрічалися з Осипчуком, з ним розмовляли. Я казав, що питання нашої лікарні є досить непростим, це — півторатисячний колектив. Але, наскільки розумію, хлопці не хотіли, щоб я все це розповів. Яка провокація, у чому провокація? Вийти на сцену, щоб не дати мені сказати, — прокоментував він інцидент.

За словами міського голови Третяка, певні політсили влаштували у міськраді цирк.

"Це не так блокування питання тероборони, як політична безглуздість місцевих політиканів, які надто багато займалися політикою на місцевому рівні", — зазначив Коваль.

Фокус раніше писав про бійку 18 лютого в прямому ефірі між головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим і нардепом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Бутусов накинувся на політика після його слів про те, що в Україні "розмовляють українською, угорською та російською мовами".

В Одеській міськраді 25 січня 2022 року засідання земельної комісії зірвав член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук. Він бігав по столах і ламав меблі.