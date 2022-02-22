"Крайне жестокая операция", — Белый дом о составлении РФ "расстрельных" списков украинцев

По словам советника Джо Байдена, Россия будет вести войну против украинского народа с целью "раздавить его и причинить ему вред".

Россия составляет списки украинцев для физической ликвидации или отправки в концентрационные лагеря на случай полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена во вопросам национальной безопансости Джейк Салливан.

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По его словам, Вашингтон действительно направил письмо верхновному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, какие планы Россия вынашивает по вторжению в Украину.

Как отметил Джейк Салливан, операция Кремля по отношению к украинцам "крайне жестокая", поэтому все существующие угрозы были изложены в обращении постпреда США в Организации Объединенных Наций Батшебы Нелл Крокер.

Советник Джо Байдена также предупредил, что Россия будет вести войну против украинского народа с целью "его раздавить и причинить ему вред".

"У нас также есть разведданные, позволяющие предположить, что будет еще большая жестокость, потому что это будет не просто обычная война между двумя армиями. Это будет война, которую Россия ведет против украинского народа, чтобы подавить его, раздавить, причинить ему вред", — добавил Джейк Салливан, комментируя "расстрельные списки" РФ.

Напомним, 21 февраля росСМИ опубликовали документ США, в котором говорится, что Россия готовит списки неугодных украинцев, которых планируют убить или отправить в концлагеря в случае полномасштабного вторжения. Обращение было отправлено американским постпредом в ООН верховному коммисару организации по правам человека. По данным журналистов, США владеют новыми разведданными относительно планов Кремля по захвату Украины, которые "приведут к катастрофе".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал фейком информацию о составлении расстрельных списков украинцев и заявил, что Кремль не готовил подобные документы.