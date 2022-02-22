"Украй жорстока операція", — Білий дім про складання РФ "розстрільних" списків українців

За словами радника Джо Байдена, Росія вестиме війну проти українського народу з метою "роздавити його і завдати йому шкоди".

Росія складає списки українців для фізичної ліквідації чи відправлення до концентраційних таборів на випадок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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За його словами, Вашингтон справді надіслав листа верховному комісару ООН із прав людини Мішель Бачелет про те, які плани Росія виношує щодо вторгнення в Україну.

Як зазначив Джейк Салліван, операція Кремля щодо українців "вкрай жорстока", тому всі наявні загрози були викладені у зверненні постпреда США до Організації Об'єднаних Націй Батшеби Нелл Крокер.

Радник Джо Байдена також попередив, що Росія вестиме війну проти українського народу з метою "його розчавити і завдати йому шкоди".

"У нас також є розвіддані, які дозволяють припустити, що буде ще більша жорстокість, тому що це буде не просто звичайна війна між двома арміями. Це буде війна, яку Росія веде проти українського народу, щоб придушити його, роздавити, завдати йому шкоди", — додав Джейк Салліван, коментуючи "розстрільні списки" РФ.

Нагадаємо, 21 лютого росЗМІ опублікували документ США, в якому йдеться, що Росія готує списки неугодних українців, яких планують вбити або відправити до концтаборів у разі повномасштабного вторгнення. Звернення було надіслано американським постпредом ООН верховному комісару організації з прав людини. За даними журналістів, США володіють новими розвідданими щодо планів Кремля із захоплення України, які "приведуть до катастрофи".

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав фейком інформацію про складання розстрільних списків українців і заявив, що Кремль не готував подібні документи.