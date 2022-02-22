Временный поверенный в делах Украины в РФ возвращается на родину, — Кулеба

Глава МИД объяснил это решение тем, что отношения между двумя странами "опустились ниже дна".

Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило находится в пути на родину. Этот шаг Министерства иностранных дел является "четким и жестким сигналом" государству-агрессору, который свидетельствует о том, что отношения между двумя странами "опустились ниже дна". Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Уже сейчас временный поверенный Украины в Российской Федерации, потому что у нас нет там посла с 2014 года, он находится в пути в Украину, — сказал дипломат.

По словам Кулебы, МИД "не просто так" вызвал поверенного в командировку на родину — данный шаг в дипломатии считается "чрезвычайно четким и жестким сигналом".

"Отношения между двумя странами опустились… Как говорят, они и так были на дне, а сейчас они опустились ниже дна", — добавил министр.

Напомним, ранее во вторник, 22 февраля, МИД сообщил, что временный поверенный в делах Украины в России будет отозван для проведения консультаций. Такое решение было принято в связи с признанием РФ независимости оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что МИД Украины отправил запрос президенту Владимиру Зеленскому о разрыве дипломатических отношений с Россией.