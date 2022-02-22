Украина отзывает из России временного поверенного в делах, — заявление МИД

Украинский дипломат Василий Покотило вернется в Киев для консультаций из-за путинского признания псевдореспублик в ОРДЛО.

Украина отзывает из Москвы своего временного поверенного в делах "для проведения консультаций". Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба МИД Украины.

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"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республике", временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", — сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус, МИД Украины отправил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией президенту Владимиру Зеленскому. Украинский лидер заявил, что рассмотрит этот вопрос 22 февраля.

Отметим, что согласно заявлениям МИД РФ, Россия признала оккупированные ею территории украинского Донбасса якобы на основе устава ООН и ряда других международных документов. Российский МИД призвал другие страны мира признать "Л/ДНР".

Напомним, Генеральное консульство РФ во Львове приостановило свою работу на неопределенный срок из-за "сложной эпидемиологической обстановки", а также в связи с "временной оптимизацией" своего штата сотрудников по примеру западных стран.