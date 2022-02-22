Генеральное консульство России во Львове прекратило работу на неопределенный период

В Генконсульстве РФ во Львове отключены все городские телефоны, обращения граждан принимаются на электронную почту.

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове приостановило свою работу из-за "сложной эпидемиологической обстановки", а также в связи с "временной оптимизацией" собственного штата сотрудников по примеру западных стран. Все записи граждан на прием приостановлены, сообщается на сайте Генконсульства РФ во Львове.

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Выдавать готовые документы — паспорта, справки о прекращении гражданства, об отсутствии судимости, теперь будут по понедельникам с 14:00 до 17:00 без предварительной записи.

[ + – ] Объявление в Генконсульстве РФ во Львове

По любым срочным вопросам рекомендуется обращаться в консульский отдел посольства РФ в Киеве. Руководство львовского Генконсульства РФ говорит, что сообщит дополнительно, когда восстановит запись на прием для получения консульских услуг.

Телефонная связь у сотрудников львовского Генконсульства РФ полностью отключена по независящим от них причинам, указывается в сообщении. Поэтому для консультаций и обращений просят использовать электронную почту. Два телефона и факс львовского Генконсульства РФ указаны в сообщении как нерабочие.

Вчера, 21 февраля 2022 года, Генеральное консульство РФ в Одессе также приостановило свою работу в связи с "оптимизацией штатов".

Ранее Фокус сообщал, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан указал на крайне жестокий характер войны, которую Россия собирается вести против украинского народа. В настоящее время, утверждает Салливан, россиянами составлены списки украинцев для физической ликвидации или отправки в концентрационные лагеря на случай полномасштабного вторжения в Украину.

Незадолго до этого, Совбез ООН расценил признание Россией "ЛНР" и "ДНР" как повод для осуществления полномасштабного вторжения в Украину.

Первые колонны российской военной техники якобы начали прибывать в Донецк — об оказании военной помощи говорится в указе президента России Владимира Путина. В нескольких российских телеграм-каналах начали публиковать видео, на котором видно прибывающую в Донецк военную технику. Утверждается, что она российская.