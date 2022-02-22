Генеральне консульство Росії у Львові припинило роботу на невизначений період

У Генконсульстві РФ у Львові відключено всі міські телефони, звернення громадян приймаються на електронну пошту.

Генеральне консульство Російської Федерації у Львові призупинило свою роботу через "складну епідеміологічну ситуацію", а також у зв'язку з "тимчасовою оптимізацією" власного штату співробітників за прикладом західних країн. Усі записи громадян на прийом призупинено, повідомляється на сайті Генконсульства РФ у Львові.

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Видавати готові документи — паспорти, довідки про припинення громадянства, про відсутність судимості тепер будуть по понеділках із 14:00 до 17:00 без попереднього запису.

[ + – ] Оголошення у Генконсульстві РФ у Львові

З будь-яких термінових питань рекомендується звертатися до консульського відділу посольства РФ у Києві. Керівництво львівського Генконсульства РФ каже, що повідомить додатково, коли відновить запис на прийом для отримання консульських послуг.

Телефонний зв'язок у співробітників львівського Генконсульства РФ повністю відключено з незалежних від них причин, зазначається у повідомленні. Тому для консультацій і звернень просять використати електронну пошту. Два телефони та факс львівського Генконсульства РФ вказані у повідомленні як неробочі.

Учора, 21 лютого 2022 року, Генеральне консульство РФ в Одесі також призупинило свою роботу через "оптимізацію штатів".

Раніше Фокус повідомляв, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вказав на вкрай жорстокий характер війни, яку Росія має намір вести проти українського народу. Наразі, стверджує Салліван, росіянами складено списки українців для фізичної ліквідації чи відправлення в концентраційні табори на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.

Незадовго до цього Рада безпеки ООН розцінила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" як привід для здійснення повномасштабного вторгнення в Україну.

Перші колони російської військової техніки нібито почали прибувати в Донецьк — про надання військової допомоги йдеться в указі президента Росії Володимира Путіна. У кількох російських телеграм-каналах почали публікувати відео, на якому видно військову техніку, що прибуває у Донецьк. Стверджується, що вона є російською.