Україна відкликає із Росії тимчасово повіреного у справах, — заява МЗС

Український дипломат Василь Покотило повернеться до Києва для консультацій через путінське визнання псевдореспублік в ОРДЛО.

Україна відкликає із Москви свого тимчасово повіреного у справах "для проведення консультацій". Про це 22 лютого повідомила пресслужба МЗС України.

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"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що через прийняття керівництвом Російської Федерації протиправних рішень про визнання "незалежності" створених нею квазіосвіт на тимчасово окупованих територіях України — так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасово повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила відкликали в Україну для проведення консультацій", — сказано в заяві.

Як раніше повідомляв Фокус, МЗС України надіслало запит про розрив дипломатичних відносин з Росією президенту Володимиру Зеленському. Український лідер заявив, що розгляне це питання 22 лютого.

Зазначимо, що згідно із заявами МЗС РФ, Росія визнала окуповані нею території українського Донбасу нібито на основі статуту ООН та низки інших міжнародних документів. Російське МЗС закликало інші країни світу визнати "Л/ДНР".

Нагадаємо, Генеральне консульство РФ у Львові призупинило свою роботу на невизначений термін через "складну епідеміологічну ситуацію", а також через "тимчасову оптимізацію" свого штату співробітників за прикладом західних країн.