Тимчасовий повірений у справах України в РФ повертається на батьківщину, — Кулеба

Глава МЗС пояснив це рішення тим, що відносини між двома країнами "опустилися нижче за дно".

Тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило перебуває в дорозі на батьківщину. Цей крок Міністерства закордонних справ є "чітким і жорстким сигналом" державі-агресору, який свідчить про те, що відносини між двома країнами "опустилися нижче за дно". Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Уже зараз тимчасовий повірений України в Російській Федерації, тому що в нас немає там посла з 2014 року, він перебуває в дорозі до України", — сказав дипломат.

За словами Кулеби, МЗС "не просто так" викликало повіреного у відрядження на батьківщину — цей крок у дипломатії вважається "надзвичайно чітким і жорстким сигналом".

"Відносини між двома країнами опустилися... Як кажуть, вони й так були на дні, а зараз вони опустилися нижче за дно", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 22 лютого, МЗС повідомило, що тимчасовий повірений у справах України в Росії буде відкликаний для проведення консультацій. Таке рішення було ухвалено у зв'язку із визнанням РФ незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше ми писали, що МЗС України надіслало запит президенту Володимиру Зеленському про розрив дипломатичних відносин із Росією.