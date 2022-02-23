"Ну п**дец... Что за х**ня?": нардеп из "Слуги народа" отличился в эфире канала "Рада" (видео)

Нардепу Дмитрию Люботе пришлось объяснять журналистам, почему его нет в перечне проголосовавших за антироссийские санкции.

В прямой эфир телеканала "Рада" попала матерная речь нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Люботы. Он подошел к вице-спикеру Александру Корниенко и возмутился тем, что его голос за санкции против российских депутатов не засчитался, о чем свидетельствует видео на YouTube.

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Выяснилось, что у нардепа не сработала кнопка при голосовании за санкции против РФ. Из-за этого к нему позвонили журналисты "Суспильного" и потребовали объяснений.

"Ну, п**дец. Мне звонят из "Суспильного", говорят, чего не голосовал, что за х**ня?" — возмутился "слуга".

После этого вице-спикер спросил у него, почему же он не голосовал за проект постановление.

"Ну, по санкциям! У меня не засчитался", — добавил нардеп.

После этого Корниенко отключил микрофон, а нардеп вскоре ушел на свое депутатское место.

Любота рассказал журналистам, что написал заявление на имя главы ВР Руслана Стефанчука, чтобы устранить ошибку с его голосом.

Накануне нардепы поддержали санкции против России, которые предлагают принять мировому сообществу.

Напомним, ряд стран ввел новые санкции против Москвы в связи с признанием Россией оккупированных территорий Донбасса, как независимых республик. Ограничения приняли, в том числе, в Евросоюзе.