"Ну п**дець...Що за х**ня?": нардеп із "Слуги народу" відзначився в ефірі каналу "Рада" (відео)

Нардепу довелося пояснювати журналістам, чому його немає в переліку тих, хто голосував за антиросійські санкції.

У прямий ефір телеканалу "Рада" потрапив матюк нардепа від "Слуги народу" Дмитра Люботи. Він підійшов до віцеспікера Олександра Корнієнка та обурився тим, що його голос за санкції проти російських депутатів не зарахувався, про що свідчить відео на YouTube.

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З'ясувалося, що в нардепа не спрацювала кнопка під час голосування за санкції проти РФ. Через це до нього зателефонували журналісти "Суспільного" та вимагали пояснень.

"Ну, п**дець. Мені телефонують із "Суспільного", кажуть, чого не голосував, що за х**ня?" — обурився "слуга".

Після цього віцеспікер запитав у нього, чому ж він не голосував за проєкт ухвали.

"Ну, за санкціями! У мене не зарахувався", — додав нардеп.

Після цього Корнієнко вимкнув мікрофон, а нардеп невдовзі пішов на своє депутатське місце.

Любота пояснив журналістам, чому його голосу немає в переліку тих, хто підтримав рішення. Нардеп у зв’язку з цим написав заяву на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука, щоб усунути помилку.

Напередодні нардепи підтримали санкції проти Росії, які пропонують ухвалити світовій спільноті.

Нагадаємо, низка країн ввела нові санкції проти Москви у зв'язку з визнанням Росією окупованих територій Донбасу як незалежних республік. Обмеження ухвалили, зокрема, в Євросоюзі.