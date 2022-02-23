Россия должна предоставить гарантии безопасности Украине, — Зеленский (видео)

В ходе брифинга с коллегами из Литвы и Польши Зеленский также уточнил, что вопрос введения визового режима с Россией будет зависеть от дальнейших действий Москвы.

Среди стран, которые должны предоставить Украине гарантии безопасности должна быть Россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

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По словам Зеленского, система безопасности в мире и Европе "нуждается в реновации". Новый "архитектурный комплекс" безопасности, сказал Зеленский, должен включать Украину.

"Не секрет, что "Будапешт" не работает. Мы с вами четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе безопасности. Мы сами себя защищаем. При поддержке наших партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас….А с тем фактом, что у нас сегодня на границах 150 тыс. российских войск, у нас временно оккупированные территории, я считаю, что среди тех стран, которые предоставляют нам четкие гарантии безопасности должна быть и Россия", — сказал Владимир Зеленский.

[ + – ] Брифинг президентов Украины, Литвы и Польши. Комментарий Владимира Зеленского о гарантиях безопасности — с 30:02

Также украинский лидер прокомментировал возможность введения визового режима с Россией из-за признания "независимыми государствами" псевдореспублик в ОРДЛО и официальным вводом своих войск на Донбасс.

"У меня есть много предложений от нашей команды касаемо нашей реакции. Они связаны со следующими шагами России", — сказал Владимир Зеленский.

Как ранее писал Фокус, во время встречи с президентом Украины 23 февраля в Киеве, президенты Польши и Литвы заявили, что они поддерживают Украину и словом, и делом, в частности поставками Украине оружия.

Напомним, МИД Литвы анонсировал предоставление Украине помощи на сумму 1,8 млн евро. Основную часть помощи составляет вооружение, остальное — оборудование для спасательных работ и поддержки связи. Эти средства направлены Украине в качестве чрезвычайной помощи в ответ на возрастающую агрессию РФ.