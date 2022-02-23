Росія має надати гарантії безпеки Україні, — Зеленський (відео)

Під час брифінгу з колегами з Литви та Польщі Зеленський також уточнив, що питання запровадження візового режиму з Росією залежатиме від подальших дій Москви.

Серед країн, які мають надати Україні гарантії безпеки, має бути Росія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з головами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.

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За словами Зеленського, система безпеки у світі та Європі "потребує реновації". Новий "архітектурний комплекс" безпеки, сказав Зеленський, має враховувати Україну.

"Не секрет, що "Будапешт" не працює. Ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі безпеки. Ми самі себе захищаємо. За підтримки наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні вже зараз... А з тим фактом, що в нас сьогодні на кордонах 150 тис. російських військ, у нас тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед тих країн, які надають нам чіткі гарантії безпеки, має бути і Росія", — сказав Володимир Зеленський.

[ + – ] Брифінг президентів України, Литви та Польщі. Коментар Володимира Зеленського про гарантії безпеки — з 30:02

Також український лідер прокоментував можливість запровадження візового режиму з Росією через визнання "незалежними державами" псевдореспублік в ОРДЛО й офіційним введенням своїх військ на Донбас.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з наступними кроками Росії", — сказав Володимир Зеленський.

Як раніше писав Фокус, під час зустрічі з президентом України 23 лютого в Києві, президенти Польщі та Литви заявили, що вони підтримують Україну і словом, і справою, зокрема постачанням Україні зброї.

Нагадаємо, МЗС Литви анонсувало надання Україні допомоги на суму 1,8 млн євро. Основну частину допомоги складає озброєння, решта — обладнання для рятувальних робіт і підтримки зв'язку. Ці кошти спрямовані Україні як надзвичайна допомога у відповідь на підвищену агресію РФ.