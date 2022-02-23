"Еб***ить будем жестко": Геращенко обратился к желающим устраивать митинги за деньги РФ
23 февраля под Минюстом собрался проплаченный митинг с требованием "прекратить насилие в тюрьмах", рассказал советник главы МВД. Силовики доставили в Печерский райотдел 34 его участника.
Полицейские жестко пресекли попытку провести проплаченный Россией митинг против насилия в тюрьмах перед зданием Минюста Украины. Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По итогам митинга задержали и доставили в Печерский райотдел 34 человека, отметил советник главы МВД.
"Вниманию всех, кто хочет в эти дни, за русские деньги устраивать платные митинги, пытаясь сделать картинку для РосТВ. Еб***ить будем жестко, ясно? Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1 тыс. человек якобы протестующих", – заявил он.
Геращенко напомнил, что 22 февраля попытку бунта пресек министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Прогон был перехвачен полицейскими и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупрежден. Бунты закончились, не начавшись. Те, кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать Минюст, но и тут не вышло", – сообщил он.
Напомним, что глава Минюста 22 февраля предупреждал о попытке РФ запустить несколько бунтов в тюрьмах, используя связи в преступном мире. Украинцев он просил не реагировать на проплаченные протесты возле тюрем.
Фокус также писал о митинге представителей движения SaveФОП 17 февраля, его участники требовали отменить обязательное введение кассовых аппаратов.