"Єб**ити будемо жорстко": Геращенко звернувся до охочих влаштовувати мітинги за гроші РФ

23 лютого під Мін'юстом зібрався проплачений мітинг із вимогою "припинити насильство у в'язницях", розповів радник голови МВС. Силовики доправили до Печерського райвідділу 34 його учасники.

Поліцейські жорстко запобігли спробі провести проплачений Росією мітинг проти насильства у в'язницях перед будівлею Мін'юсту України. Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За підсумками мітингу затримали та доставили до Печерського райвідділу 34 особи, зазначив радник голови МВС.

[ + – ] Допис Геращенка про мітинги на користь Росії

"До уваги всіх, хто хоче в ці дні, за російські гроші влаштовувати платні мітинги, намагаючись зробити картинку для РосТВ. Єб**ити будемо жорстко, зрозуміло? Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1 тис. осіб нібито протестувальників", — заявив він.

Геращенко нагадав, що 22 лютого спробу бунту припинив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Прогін був перехоплений поліцейськими і міністр юстиції, який відповідає за порядок у в'язницях, був попереджений. Бунти закінчилися, не розпочавшись. Ті, хто взяли гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін'юст, але й тут не вийшло", — повідомив він.

Нагадаємо, що глава Мін'юсту 22 лютого попереджав про спробу РФ запустити кілька бунтів у в'язницях, використовуючи зв'язки у злочинному світі. Українців він просив не реагувати на проплачені протести біля в'язниць.

Фокус також писав про мітинг представників руху Save ФОП 17 лютого, його учасники вимагали скасувати обов'язкове введення касових апаратів.