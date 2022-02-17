Обстановка загострюється: "ФОПи" прийшли мітингувати під Верховну Раду (відео)

Правоохоронці блокували представників руху SaveФОП на шляху до парламенту, їхній звукомобіль залишився на Майдані. Голова податкового комітету Ради каже, що людей вивела на вулицю політсила, вимоги якої несумісні з існуванням України.

Представники руху SaveФОП зібралися вранці 17 лютого на Хрещатику та пішли протестувати під будівлю Верховної Ради проти введення касових апаратів. Про це повідомило агентство УНН.

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[ + – ] Правоохоронці заважали руху мітингувальників

Протестувальники пізніше заявили, що до парламенту їм заважали пройти правоохоронці. З їхніх слів, на початку вулиці Грушевського блокували звукомобіль.

[ + – ] Звукомобіль залишився на Майдані

Лідер руху Save ФОП Сергій Доротич повідомив, що протестувальники вирушили до парламенту без звукомобіля.

[ + – ] Група підприємців стоїть на Європейській площі

Зіткнень між ФОПами та силовиками не було. ЗМІ повідомляють про напруженість обстановки, мітингувальники заблокували Європейську площу.

Мітинг розтягнувся від урядового кварталу до Майдану Незалежності, частину ФОПів блокували на виході з метро, повідомило видання "Вести".

Реакція Ради на мітинг "ФОПів"

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вважає, що представників руху SaveФОП вивела на вулицю політсила, яка висуває несумісні з існуванням держави вимоги.

[ + – ] Гетманцев упевнений, що скасування РРО розхитає ситуацію в Україні

За його словами, повне скасування реєстрації розрахункових операцій призведе до розгойдування ситуації в Україні, а не до захисту ФОП.

Нардеп вважає, що не варто говорити про запровадження касових апаратів, оскільки реформу вже провели.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великих IT-компаній 4 лютого заявив, що ФОПів ніхто не збирається чіпати.

Державна податкова служба раніше пояснювала, що ФОП-платники єдиного податку 2-4 груп обов'язково повинні встановлювати касові апарати.