Обстановка накаляется: "ФОПы" пришли митинговать под Верховную Раду (видео)

Правоохранители блокировали представителей движения SaveФОП на пути к парламенту, их звукомобиль остался на Майдане. Глава налогового комитета Рады говорит, что людей вывела на улицу политсила, требования которой несовместимы с существованием Украины.

Представители движения SaveФОП собрались утром 17 февраля на Крещатике и пошли протестовать под здание Верховной Рады Украины против введения кассовых аппаратов. Об этом сообщило агентство УНН.

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[ + – ] Правоохранители мешали движению митингующих

Протестующие позже заявили, что к парламенту им мешали пройти правоохранители. По их словам, в начале улицы Грушевского блокировали звукомобиль.

[ + – ] Звукомобиль остался на Майдане

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что протестующие отправились к парламенту без звукомобиля.

[ + – ] Группа предпринимателей стоит на Европейской площади

Столкновений между "ФОПами" и силовиками не было. СМИ сообщают о накале обстановки, митингующие заблокировали Европейскую площадь.

Митинг растянулся от правительственного квартала до Майдана Независимости, часть "ФОПов" блокировали на выходе из метро, сообщило издание "Вести".

Реакция Рады на митинг "ФОПов"

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев считает, что представителей движения SaveФОП вывела на улицу политсила, которая выдвигает несовместимые с существованием государства требования.

[ + – ] Гетманцев уверен, что отмена РРО раскачает ситуацию в Украине

По его словам, полная отмена регистрации расчетных операций приведет к раскачке ситуации в Украине, а не к защите ФЛП.

Нардеп полагает, что не стоит говорить о введении кассовых аппаратов, так как реформу уже провели.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных IT-компаний 4 февраля заявил, что "ФОПов" никто не собирается трогать.

Государственная налоговая служба ранее поясняла, что ФЛП-плательщики единого налога 2–4 групп обязательно должны устанавливать кассовые аппараты.