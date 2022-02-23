Экс-нардепа Балашова будут судить за неуплату 9,6 млн гривен налога при продаже имущества, - СМИ

Экс-нардеп Геннадий Балашов, по версии следствия, занизил стоимость имущества при его продаже, чтобы избежать уплаты налога.

Бывшего народного депутата Украины ІІІ созыва Верховной Рады будут судить за умышленное уклонение от уплаты налогов, которое повлекло недополучение бюджетом 9,6 млн гривен. Об этом сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Органы не сообщают о ком идет речь, но источники "Громадського" утверждают — перед налоговиками провинился бывший нардеп, экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

Статья, которую вменяют экс-парламентарию — умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствие установило, что в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый, занимаясь предпринимательской деятельностью, продал два помещения и земельный участок в Киеве, намеренно занизив стоимость имущества, чтобы уклониться от уплаты налогов.

В итоге госбюджет недополучил более 9,6 млн гривен в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество подозреваемого на сумму около 50 млн гривен. Вечером 23 февраля Балашов подтвердил, что его имущество уже арестовали.

Позиция самого Балашова по этому поводу: он утверждает, что дело сфабрикованное и открыто по надуманному поводу, из-за продажи им его же квартиры. Тогда госорганы якобы одобрили сделку по продаже, все было в рамках закона, с нотариусом, налоговая не имела притензий. Но затем дело, как утверждает Балашов, "заказали". Также, по его словам, в прошлом году против него завели семь уголовных дел "по политическому и коммерческому заказу".

Ранее Печерский суд Киева избрал меру пресечения Геннадию Балашову в виде залога на сумму 9,6 млн гривен. Однако политик уверяет, что выплатил из указанной суммы всего 30 гривен.

В связи с этим 1 сентября прошлого года Государственная фискальная служба Украины наложила арест на недвижимость Геннадия Балашова стоимостью 200 миллионов гривен.