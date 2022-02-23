Екснардепа Балашова судитимуть за несплату 9,6 млн гривень податку під час продажу майна, — ЗМІ

Екснардеп Геннадій Балашов, за версією слідства, занизив вартість майна, продаючи його, щоб уникнути сплати податку.

Колишнього народного депутата України III скликання Верховної Ради судитимуть за умисне ухилення від сплати податків, що спричинило недоотримання бюджету 9,6 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

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Органи не повідомляють про кого йдеться, але джерела Громадського стверджують — перед податківцями завинив колишній нардеп, екслідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Стаття, за якою звинувачують експарламентаря, — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідство встановило, що протягом 2018 — 2019 років обвинувачений, займаючись підприємницькою діяльністю, продав два приміщення та земельну ділянку в Києві, навмисно занизивши вартість майна, щоб ухилитися від сплати податків.

У результаті держбюджет недоотримав понад 9,6 млн гривень як податок на доходи фізичних осіб та військового збору.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно підозрюваного на суму близько 50 млн гривень. Увечері 23 лютого Балашов підтвердив, що його вже заарештували.

Позиція самого Балашова щодо цього: він стверджує, що справу сфабрикували й відкрили з надуманого приводу через продаж його ж квартири. Тоді держоргани нібито схвалили угоду з продажу, все було в рамках закону, з нотаріусом, податкова не мала жодних претензій. Але потім справу, як стверджує Балашов, "замовили". Також, за його словами, минулого року проти нього порушили сім кримінальних справ "за політичним та комерційним замовленням".

Раніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Геннадію Балашову як заставу на суму 9,6 млн гривень. Проте політик запевняє, що виплатив із зазначеної суми лише 30 гривень.

Через це 1 вересня минулого року Державна фіскальна служба України наклала арешт на нерухомість Геннадія Балашова вартістю 200 мільйонів гривень.