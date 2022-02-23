Умер экс-депутат Верховной Рады Алексей Скрипник

Информацию о смерти бывшего нардепа Фокусу подтвердила его супруга. Причиной кончины стал тромб.

В среду, 23 февраля, на 58-м году жизни скончался народный депутат 8-го созыва Верховной Рады из партии "Самопомощь" Алексей Скрипник. Об этом в комментарии Фокусу сообщила его супруга Татьяна Скрипник.

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По словам бывшей коллеги Скрипника по фракции "Самопомощь" Виктории Войцицкой, причиной смерти политика стал тромб.

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"Боже, какая трагедия! Мы только недавно общались. Не могу поверить…. Какая огромная потеря для всех нас, страны и семьи и детей", — отреагировала на информацию о кончине экс-нардепа Войцицкая в своем Facebook.

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Последний пост Скрипника в социальной сети датирован сегодняшним днем и был опубликован в 16:19.

Алексей Скрипник родился 8 марта 1964 года во Львове. С 1991 по 2014 год — технический директор, директор, а впоследствии — генеральный директор компании Eleks, которая занимается разработкой программного обеспечения.

В Верховную Раду 8-го созыва был избран от "Самопомощи" (№3 в списке) как беспартийный. Занимал должность зампредседателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, был членом Украинской части Совета межпарламентского совета Украина-НАТО.

После окончания полномочий народного депутата занял пост председателя совета директоров Eleks.

Напомним, вчера стало известно о смерти украинского литературоведа и диссидента Ивана Дзюбы. Он скончался в возрасте 90 лет.

В апреле прошлого года Фокус сообщал о смерти одного из главных основателей Народного Руха Украины, депутата парламента пяти созывов Владимира Яворовского.