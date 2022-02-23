Умер экс-депутат Верховной Рады Алексей Скрипник
Информацию о смерти бывшего нардепа Фокусу подтвердила его супруга. Причиной кончины стал тромб.
В среду, 23 февраля, на 58-м году жизни скончался народный депутат 8-го созыва Верховной Рады из партии "Самопомощь" Алексей Скрипник. Об этом в комментарии Фокусу сообщила его супруга Татьяна Скрипник.
По словам бывшей коллеги Скрипника по фракции "Самопомощь" Виктории Войцицкой, причиной смерти политика стал тромб.
"Боже, какая трагедия! Мы только недавно общались. Не могу поверить…. Какая огромная потеря для всех нас, страны и семьи и детей", — отреагировала на информацию о кончине экс-нардепа Войцицкая в своем Facebook.
Последний пост Скрипника в социальной сети датирован сегодняшним днем и был опубликован в 16:19.
Алексей Скрипник родился 8 марта 1964 года во Львове. С 1991 по 2014 год — технический директор, директор, а впоследствии — генеральный директор компании Eleks, которая занимается разработкой программного обеспечения.
В Верховную Раду 8-го созыва был избран от "Самопомощи" (№3 в списке) как беспартийный. Занимал должность зампредседателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, был членом Украинской части Совета межпарламентского совета Украина-НАТО.
После окончания полномочий народного депутата занял пост председателя совета директоров Eleks.
Напомним, вчера стало известно о смерти украинского литературоведа и диссидента Ивана Дзюбы. Он скончался в возрасте 90 лет.
В апреле прошлого года Фокус сообщал о смерти одного из главных основателей Народного Руха Украины, депутата парламента пяти созывов Владимира Яворовского.