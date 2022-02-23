Помер ексдепутат Верховної Ради Олексій Скрипник

Інформацію про смерть колишнього нардепа Фокусу підтвердила його дружина. Причиною смерті став тромб.

У середу, 23 лютого, на 58-му році життя помер народний депутат 8-го скликання Верховної Ради з партії "Самопоміч" Олексій Скрипник. Про це в коментарі Фокусу повідомила його дружина Тетяна Скрипник.

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За словами колишньої колеги Скрипника з фракції "Самопоміч" Вікторії Войціцької, причиною смерті політика став тромб.

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"Боже, яка трагедія! Ми тільки недавно спілкувалися. Не можу повірити... Яка величезна втрата для всіх нас, країни та сім'ї та дітей", — відреагувала на інформацію про смерть екснардепа Войціцька у своєму Facebook.

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Остання публікація Скрипника в соціальній мережі датована сьогоднішнім днем, її опублікували о 16:19.

Олексій Скрипник народився 8 березня 1964 року у Львові. З 1991 по 2014 рік – технічний директор, директор, а згодом – генеральний директор компанії Eleks, яка займається розробкою програмного забезпечення.

У Верховну Раду 8-го скликання обрали від "Самопомочі" (№3 у списку) як безпартійного. Обіймав посаду заступника голови Постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО, був членом Української частини Ради міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Після завершення повноважень народного депутата обійняв посаду голови ради директорів Eleks.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть українського літературознавця та дисидента Івана Дзюби. Він помер у віці 90 років.

У квітні минулого року Фокус повідомляв про смерть одного із головних засновників Народного Руху України, депутата парламенту п'яти скликань Володимира Яворовського.