Слова Путина о ядерном сдерживании — это отвлекающий маневр, — министр обороны Великобритании

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, российские военные отстают от своего изначального графика, а их войска находятся в беспорядке.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что продвижение российских войск на Киев замедляется из-за логистических проблем, а также ожесточенного сопротивления украинцев, пишет AA.com.

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"Президент России Владимир Путин использует предупреждение о ядерном сдерживании для того, чтобы отвлечь весь мир от своих деяний на территории Украины. Это не связано ни с чем конкретным в структуре боеготовности российских войск", — рассказал Бен Уоллес.

По словам британского политика, российские военные, продвигающиеся по Украине, отстают от своего изначального графика, а войска находятся в беспорядке.

"Росийские солдаты были введены в заблуждение высказыванием Путина о том что украинцы будут приветствовать их как освободителей, однако на деле столкнулись с мощным сопротивлением, что заставило их задуматься", — добавляет Уоллес.

По данным Министерства обороны Великобритании, продвижение России на Киев замедляется из-за логистических неудач и ожесточенного сопротивления Украины. По словам Уоллеса, западные союзники будут продолжать всячески помогать Украине и поставлять летальное оружие.

Уоллес также отметил, что ядерная готовность Великобритании поддерживается на очень высоком уровне, поскольку правительство постоянно анализирует ситуацию.

В воскресенье президент России приказал Минобороны РФ и Генштабу перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Путин отдал приказ о военном вмешательстве в Украину через несколько дней после признания независимости "Л/ДНР". С тех пор, по данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, около 368 000 украинцев бежали в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову и другие страны. Также западные страны ввели жесткие финансовые санкции против депутатов Госдумы РФ.