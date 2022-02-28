Слова Путіна про ядерне стримування — це маневр, що відволікає, — міністр оборони Великобританії

За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, російські військові відстають від свого початкового графіка, а їхні війська перебувають у безладді.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес стверджує, що просування російських військ на Київ уповільнюється через логістичні проблеми, а також запеклий опір українців, пише AA.com.

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"Президент Росії Володимир Путін використовує попередження про ядерне стримування для того, щоб відвернути весь світ від своїх діянь на території України. Це не пов'язано ні з чим конкретним у структурі боєздатності російських військ", — розповів Бен Воллес.

За словами британського політика, російські військові, які просуваються Україною, відстають від свого початкового графіка, а війська перебувають у безладді.

"Російські солдати були введені в оману висловлюванням Путіна про те, що українці вітатимуть їх як визволителів, проте насправді зіткнулися з потужним опором, що змусило їх замислитися", — додає Воллес.

За даними Міністерства оборони Великобританії, просування Росії на Київ уповільнюється через логістичні невдачі та запеклий опір України. За словами Воллеса, західні союзники продовжуватимуть всіляко допомагати Україні та постачати летальну зброю.

Воллес також зазначив, що ядерна готовність Великої Британії підтримується на дуже високому рівні, оскільки уряд постійно аналізує ситуацію.

У неділю президент Росії наказав Міноборони РФ та Генштабу перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Путін наказав про військове втручання в Україну через кілька днів після визнання незалежності "Л/ДНР". З того часу, за даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, близько 368 000 українців бігли до Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови та інших країн. Також західні країни запровадили жорсткі фінансові санкції проти депутатів Держдуми РФ.