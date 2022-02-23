ЄС офіційно ввів санкції проти депутатів Держдуми РФ через визнання "Л/ДНР"

До "чорного списку" потрапили депутати Держдуми, російські пропагандисти, політики й офіцери, які брали участь у вторгненні. ЄС також заборонив європейському бізнесу будь-які економічні операції з "Л/ДНР" і готовий до більш жорстких санкцій.

23 лютого, через визнання Росією т. зв. "Л/ДНР" та перекидання військ в ОРДЛО, Європейський Союз ввів санкції проти країни-агресора. Інформація з'явилася на офіційному сайті Ради Європейського Союзу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Пакет заходів зачіпає 351 депутата Держдуми РФ, які 15 лютого проголосували за звернення до Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Також обмеження запровадили проти 27 високопоставлених осіб та організацій, які беруть участь у підриві територіальної цілісності та незалежності України. До них належать урядовці, банки, підприємці, олігархи, які фінансово підтримують російські операції на Донецькій та Луганській територіях. Також до списку потрапили офіцери, які відіграли роль під час вторгнення та особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Як заявив в офіційному зверненні голова Євросоюзу Жозеп Боррель, рішення про визнання "Л/ДНР" та наявність російських військ на території ОРДЛО є незаконним:

"Такі рішення незаконні та неприйнятні. Вони порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України. Міжнародні зобов'язання Росії ведуть до подальшої ескалації кризи".

У санкції входять:

заморожування активів і заборона на надання коштів особам та організаціям, що входять до переліку;

заборона поїздки через територію Євросоюзу для осіб, на яких спрямовані санкції;

обмеження економічних відносин із непідконтрольними Україні т. зв. "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, заборона на ввезення товарів з ЄС, обмеження на торгівлю та інвестиції, заборона надання туристичних послуг, експорт деяких товарів і технології;

фінансові обмеження: ЄС запроваджує заборону на фінансування Росії, її уряду та Центрального банку. Обмежується доступ РФ до капіталу та фінансових ринків ЄС.

За даними "Радіо Свобода", до списку санкцій потрапили міністр оборони РФ Сергій Шойгу, спікерка МЗС РФ Марія Захарова, глава адміністрації Путіна Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петро Толстой, голова телеканалу "Russia Today" Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.

У Європейському Союзі вкотре закликали Росію скасувати визнання "Л/ДНР", дотримуватися міжнародного права та повернутися до обговорень у межах нормандського формату та Тристоронньої контактної групи. В офіційному зверненні представники Євросоюзу наголосили, що готові до ще ширших економічних і політичних санкцій у разі потреби. Обмежувальні заходи з додатковими списками будуть застосовуватися до 555 фізичних і 52 юридичних осіб.

Санкції проти Росії обговорювалися 22 лютого під час позачергової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, оскільки 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". На цьому ґрунті Британія ввела нові санкції проти Росії, під які потрапили 5 банків і три наближені до Путіна олігархи.

22 лютого через визнання Путіним "Л/ДНР" Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Пізніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що "ФРН повністю заморозила "ПП-2"".

22 лютого президент Зеленський оголосив про заклик резервістів в особливий період, і вже 23 лютого в Україні запровадять надзвичайний стан. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, НС не вплине на життя людей і бізнес.