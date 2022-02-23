ЕС официально ввел санкции против депутатов Госдумы РФ из-за признания "Л/ДНР"

В "черный список" попали депутаты Госдумы, российские пропагандисты, политики и офицеры, которые участвовали во вторжении. ЕС также запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с "ЛДНР" и готов к более жестким санкциям.

23 февраля, из-за признания Россией т.н. "ЛДНР" и перекидывания войск в ОРДЛО, Европейский Союз ввел санкции против страны-агрессора. Информация появилась на официальном сайте Совета Европейского Союза.

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Пакет мер затрагивает 351 депутата Госдумы РФ, которые 15 февраля проголосовали за обращение к Путину о признании независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Также ограничения ввели в отношении 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые участвуют в подрыве территориальной целостности и независимости Украины. К ним относятся члены правительства, банки, предприниматели, олигархи, которые финансово поддерживают российские операции на Донецкой и Луганской территориях. Также в список попали офицеры, которые сыграли роль во время вторжения, и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Как заявил в официальном обращении председатель Евросоюза Жозеп Боррель, решение о признании "ЛДНР" и наличие российский войск на территории ОРДЛО — незаконно:

"Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Международные обязательства России ведут к дальнейшей эскалации кризиса".

В санкции входят:

замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, которые входят в перечень;

запрет на поездки через территорию Евросоюза для лиц, на которых направлены санкции;

ограничение экономических отношений с неподконтрольными Украине т.н. "ДНР" и "ЛНР". В частности, запрет на ввоз товаров из ЕС, ограничение на торговлю и инвестиции, запрет на предоставление туристических услуг, на экспорт некоторых товаров и технологии;

финансовые ограничения: ЕС вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Ограничивается доступ РФ к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

Согласно данным "Радио Свобода", в санкционный список попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер МИД РФ Мария Захарова, глава администрации Путина Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

В Европейском Союзе в очередной раз призвали Россию отменить признание "ЛДНР", соблюдать международное право и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. В официальном обращении представители Евросоюза акцентировали, что готовы к еще более широким экономическим и политическим санкциям в случае необходимости. Ограничительные меры с дополнительными списками будут применяться к 555 физическим и 52 юридическим лицам.

Санкции против России обсуждались 22 февраля во время внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС, так как 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости "ЛДНР". На этой почве Британия ввела новые санкции против России, под которые попали 5 банков и три приближенных к Путину олигарха.

22 февраля из-за признания Путиным "ЛДНР" Германия остановила сертификацию "Северного потока — 2". Позже в российских СМИ появилась информация, что "ФРГ полностью заморозила "СП-2".

22 февраля президент Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период, и уже 23 февраля в Украине введут чрезвычайное положение. как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ЧП не повлияет на жизнь людей и бизнес.