Ввод чрезвычайного положения: в Кабмине рассказали, как режим повлияет на жизнь в Украине
Военные и правоохранители в условиях режима ЧП будут лучше контролировать ситуацию с безопасностью в Украине, заявил глава правительства.
Введение чрезвычайного положения (ЧП) в Украине усилит безопасность во всех регионах и готовность к дальнейшей агрессии России. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 февраля, которое транслировал телеканал "Рада".
Военные и правоохранители в условиях режима ЧП смогут лучше контролировать ситуацию в стране, уверен глава правительства.
Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, продолжил он.
"Это (режим ЧП) о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", — заключил Шмыгаль.
Чрезвычайное положение в Украине: что известно
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что режим ЧП может подразумевать ограничение движения транспорта и его дополнительный осмотр, а также проверку документов у физлиц.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля говорил о возможности ввода военного положения в Украине, если РФ осмелится на вторжение и "мощную войну".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент пока не собирается вводить военное положение в Украине.