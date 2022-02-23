Ввод чрезвычайного положения: в Кабмине рассказали, как режим повлияет на жизнь в Украине

Военные и правоохранители в условиях режима ЧП будут лучше контролировать ситуацию с безопасностью в Украине, заявил глава правительства.

Введение чрезвычайного положения (ЧП) в Украине усилит безопасность во всех регионах и готовность к дальнейшей агрессии России. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 февраля, которое транслировал телеканал "Рада".

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Военные и правоохранители в условиях режима ЧП смогут лучше контролировать ситуацию в стране, уверен глава правительства.

Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, продолжил он.

[ + – ] Чрезвычайное положение не повлияет на работу бизнеса, заявил Шмыгаль

"Это (режим ЧП) о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", — заключил Шмыгаль.

Чрезвычайное положение в Украине: что известно

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что режим ЧП может подразумевать ограничение движения транспорта и его дополнительный осмотр, а также проверку документов у физлиц.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля говорил о возможности ввода военного положения в Украине, если РФ осмелится на вторжение и "мощную войну".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент пока не собирается вводить военное положение в Украине.