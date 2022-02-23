Введення надзвичайного стану: у Кабміні розповіли, як режим вплине на життя в Україні

Військові та правоохоронці в умовах режиму НП краще контролюватимуть ситуацію з безпекою в Україні, заявив глава уряду.

Введення надзвичайного стану (НП) в Україні посилить безпеку в усіх регіонах і готовність до подальшої агресії Росії. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 23 лютого, яке транслював телеканал "Рада".

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Військові та правоохоронці в умовах режиму НП зможуть краще контролювати ситуацію в країні, упевнений глава уряду.

Надзвичайний стан не вплине на життя людей і роботу бізнесу, продовжив він.

[ + – ] Надзвичайний стан не вплине на роботу бізнесу, заявив Шмигаль.

"Це (режим НП) про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", — сказав Шмигаль.

Надзвичайне становище в Україні: що відомо

Рада нацбезпеки й оборони України (РНБО) 23 лютого вирішила запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах країни, крім Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що режим НП може мати на увазі обмеження руху транспорту та його додатковий огляд, а також перевірку документів у фізосіб.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого говорив про можливість введення воєнного стану в Україні, якщо РФ наважиться на вторгнення та "потужну війну".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент поки що не збирається вводити воєнний стан в Україні.