"Откровенная ложь России": Кулеба опроверг слухи о создании Украиной ядерного оружия

Глава украинского МИД подчеркнул, что пока российские власти обвиняют нас в планах создать ядерное оружие, их войска стреляют по нашим АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Киев планирует возобновить производство ядерного оружия. Кулеба заявил, что это ложь, а Украина не собирается возобновлять ядерный арсенал в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

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Также Дмитрий Кулеба напомнил, что пока российские власти обвиняют Украину в планах начать создавать ядерное оружие, оккупанты обстреливают украинские атомные станции. Он заявил, что вокруг ядерных объектов в стране должны быть созданные безопасные зоны, чтобы предотвратить катастрофу.

"Глава МИД России Лавров распространяет дезинформацию, неправдиво утверждая, что Украина хочет возобновить свой ядерный потенциал. Еще раз: это циничная, откровенная ложь России, которая сама обстреливает ядерные объекты в Украине. Вокруг них должны быть созданы безопасные зоны, чтобы предотвратить катастрофу в Европе", — написал глава украинского дипломатического ведомства.

2 марта Сергей Лавров заявил, что развязанная война Россией в Украине нацелена на то, чтобы Украина не могла получить доступ к ядерному оружию.

"Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие", — сказал он.

Напомним, в пятницу, 4 марта российские оккупанты взяли под контроль Запорожскую АЭС в Энергодаре. Всю ночь там длились бои, российские войска обстреляли АЭС, в результате чего на территории начался пожар, он был потушен к утру. Из всех энергоблоков работает только один — четвертый. Он функционирует в штатном режиме и без замечаний.

Ранее, 27 февраля Владимир Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Это значит, что Россия может применять ядерное оружие по противнику во время войны.