"Відверта брехня Росії": Кулеба спростував чутки про створення Україною ядерної зброї

Голова українського МЗС наголосив, що поки російська влада звинувачує нас у планах створити ядерну зброю, їхні війська стріляють по наших АЕС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на звинувачення голови російського МЗС Сергія Лаврова, що Київ планує відновити виробництво ядерної зброї. Кулеба заявив, що це є брехня, а Україна не збирається відновлювати ядерний арсенал у країні. Про це він повідомив у Twitter.

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Також Дмитро Кулеба нагадав, що поки російська влада звинувачує Україну в планах почати створювати ядерну зброю, окупанти обстрілюють українські атомні станції. Він заявив, що навколо ядерних об'єктів у країні мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі.

"Голова МЗС Росії Лавров поширює дезінформацію, неправдиво стверджуючи, що Україна хоче відновити свій ядерний потенціал. Ще раз: це цинічна, відверта брехня Росії, яка сама обстрілює ядерні об'єкти в Україні. Навколо них мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі", — написав голова українського дипломатичного відомства.

2 березня Сергій Лавров заявив, що розв'язана війна Росією в Україні націлена на те, щоб Україна не могла отримати доступу до ядерної зброї.

"Військова операція в Україні, зокрема в Києві, спрямована на роззброєння України. Росія не дозволить Україні отримати ядерну зброю", — сказав він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, російські окупанти взяли під контроль Запорізьку АЕС в Енергодарі. Усю ніч там тривали бої, російські війська обстріляли АЕС, внаслідок чого на території почалася пожежа, вона була загашена до ранку. З усіх енергоблоків працює лише один – четвертий. Він функціонує у штатному режимі та без зауважень.

Раніше, 27 лютого Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу та начальнику генерального штабу Валерію Герасимову перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування. Це означає, що Росія може застосовувати ядерну зброю по супротивнику під час війни.