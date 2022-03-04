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Политика Российско-украинская война

Зеленский обсудил с директором МВФ восстановление Украины после войны

2004
Зеленский, Георгиева, переговоры, Украина, восстановление
Зеленский

МВФ собирается взять на себя ведущую роль по восстановлению Украины после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Темой разговора была послевоенная Украина, ведущую роль в восстановлении которой собирается взять на себя Международный валютный фонд, сообщает Зеленский в своем Twitter.

"Провел переговоры с исполнительным директором МВФ Георгиевой. Обсудили финансовую поддержку. Признателен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд", — сказал Зеленский.

Зеленский, МВФ, Украина, восстановление, война
Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, МВФ должен взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после того, как российская агрессия завершится.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский сейчас находится в Украине, несмотря на слухи, распространяемые врагами об его отъезде. До этого спецслужбы предотвратили три покушения на Зеленского за одну неделю.