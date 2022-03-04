Зеленский обсудил с директором МВФ восстановление Украины после войны

МВФ собирается взять на себя ведущую роль по восстановлению Украины после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел переговоры с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Темой разговора была послевоенная Украина, ведущую роль в восстановлении которой собирается взять на себя Международный валютный фонд, сообщает Зеленский в своем Twitter.

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"Провел переговоры с исполнительным директором МВФ Георгиевой. Обсудили финансовую поддержку. Признателен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд", — сказал Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, МВФ должен взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после того, как российская агрессия завершится.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский сейчас находится в Украине, несмотря на слухи, распространяемые врагами об его отъезде. До этого спецслужбы предотвратили три покушения на Зеленского за одну неделю.