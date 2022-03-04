Зеленський обговорив із директором МВФ відновлення України після війни

МВФ збирається взяти на себе провідну роль щодо відновлення України після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів переговори із виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою. Темою розмови була повоєнна Україна, провідну роль у відновленні якої має намір взяти на себе Міжнародний валютний фонд, повідомляє Зеленський у своєму Twitter.

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"Провів переговори з виконавчим директором МВФ Георгієвою. Обговорили фінансову підтримку. Вдячний за нагальну допомогу, яку вже надає фонд", — сказав Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський

За словами Володимира Зеленського, МВФ має взяти на себе провідну роль у відновленні України після того, як російська агресія завершиться.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський зараз перебуває в Україні, незважаючи на чутки, що розповсюджуються ворогами, про його від'їзд. До цього спецслужби запобігли трьом замахам на Зеленського за один тиждень.