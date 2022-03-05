Задержание Шуфрича в Киеве: нардеп рассказал, чем закончились действия теробороны

Нардеп утверждает, что делал селфи чтобы "доказать, что он все еще в Киеве", а во время задержания сказал своей охране "не предпринимать никаких действий".

Народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, которого накануне представители теробороны задержали за попытку сфотографировать позиции ВСУ, дал свое объяснение тому, что произошло. По его словам, 4 марта он делал селфи, чтобы показать, что находится в Киеве.

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"Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста. Было несколько бетонных плит, на которые в сегодняшнем Киеве уже никто не обращает внимание. Когда я практически закончил фотографироваться, не буду говорить откуда, из-за безопасности тех, кто это сделал, выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители!", – пишет народный депутат.

Увидев, что его задерживают украинцы из числа теробороны, он дал своей охране знак не предпринимать никаких действий, показал сделанные фото людям в форме и полиции, которая была рядом, а затем срочно куда-то уехала.

[ + – ] Нестор Шуфрич изложил свою версию событий Фото: Скриншот

"Рядом со мной был подполковник Нацполиции. Представители теробороны, которых вы потом увидели, попросили встретиться с их руководством. Самостоятельно пошел к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал специализированные правоохранительные органы и я согласился. Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", – продолжил Шуфрич.

Он поблагодарил всех за поддержку и заверил, что "история закончена".

В доказательство депутат добавил снимок на фоне Лавры, добавив, что публикация "согласована".

Напомним, после задержания Шуфрича передали военной контрразведке. В его машине обнаружили сумку с крупной суммой денег в долларах и евро и различные документы.