Затримання Шуфрича у Києві: нардеп розповів, чим закінчилися дії тероборони

Нардеп стверджує, що робив селфі щоб "довести, що він все ще в Києві", а під час затримання сказав своїй охороні "не робити жодних дій".

Народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, якого напередодні представники тероборони затримали за спробу сфотографувати позиції ЗСУ, пояснив те, що сталося. За його словами, 4 березня він робив селфі, щоб показати, що знаходиться у Києві.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Повірте мені, навколо не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які в сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги. Коли я практично перестав фотографуватися, не говоритиму звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей і випустили кілька черг у повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що і встановили правоохоронці!", — пише народний депутат.

Побачивши, що його затримують українці з тероборони, він дав своїй охороні знак не робити жодних дій, показав зроблені фото людям у формі та поліції, яка була поруч, а потім терміново кудись поїхала.

[ + – ] Нестор Шуфрич виклав свою версію подій Фото: Скриншот

"Поруч зі мною був підполковник Нацполіції. Представники тероборони, яких ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і я погодився. Поки ми їх чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли в цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на місце, яке обмовили", — продовжив Шуфрич.

Він подякував усім за підтримку та запевнив, що "історія закінчена".

На доказ депутат додав знімок на тлі Лаври, додавши, що публікацію "узгоджено".

Нагадаємо, після затримання Шуфрича передали військовій контррозвідці. У його машині виявили сумку з великою сумою грошей у доларах та євро, а також різні документи.