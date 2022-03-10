Украина может не получить статус кандидата в ЕС, — СМИ

Журналисты утверждают, что в последней версии проекта заявления сказано, что Украина пока не соответствует существенным обязательствам кандидата. Однако будет предложено укреплять связь с Киевом и углублять партнерство.

Украина может не получить статус кандидата в Европейский Союз. Согласно проекту заявления, с которым ознакомились журналисты, лидеры ЕС не предложат Киеву ускоренное членство в ЕС, однако должны обещать поддержку. Кроме того, между послами ЕС произошел раскол, потому что часть из них требовала более решительных действий в отношении Украины на ее пути в блок. Это должно произойти на неформальном саммите в Париже в четверг, 10 марта. Об этом сообщает общеевропейское издание Euractiv.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

В последней версии документа отмечается, что Украина принадлежит к европейской семье, но она не соответствует существенным обязательствам статуса кандидата. В проекте заявления сказано, что ЕС будет и дальше укреплять связи с Украиной и углублять партнерство.

"В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство", — готовятся заявить лидеры ЕС.

Кроме того, вместо членства они намерены обсудить расширение связей Киева с единым рынком ЕС и с энергосистемой Европы в рамках идей расширенного партнерства или "Ассоциация плюс плюс".

Накануне саммита послы ЕС не смогли договориться о формулировке заявления. Это привело к расколу между теми странами, которые желали амбициозных заявлений о шансах Киева на вступление в ЕС. Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения заняли позицию в пользу перспективы немедленного вступления Украины.

"Сейчас предложить больше было бы невозможно, потому что это страна, которая сейчас охвачена войной, частично находится под российской оккупацией, а может быть, в какой-то момент даже полностью находится под оккупацией", — сказал европейский чиновник журналистам.

Несмотря на давления стран-членов восточной Европы предоставление Украине ускоренного членства в ЕС может привести к проблемам с Грузией и Молдовой. Страны вслед за Украиной подали заявки на получение статуса кандидата в ЕС, однако они в проекте заявления даже не упоминаются.

Некоторые европейские дипломаты считают, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС открыло бы "европейскую перспективу" стране, дав надежду на отпор российскому вторжению. Однако стоит не брать никаких обязательств по принятию Украины в будущем, как это происходит с Турцией, которая имеет статус кандидата более 20 лет.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Президент заявил, что уверен в том, что вступление Украины в ЕС реально.

1 марта Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая рекомендует странам-членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.