Україна може не набути статусу кандидата в ЄС, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що в останній версії проєкту заяви сказано, що Україна наразі не відповідає суттєвим зобов'язанням кандидата. Проте запропонують зміцнювати зв'язок із Києвом та поглиблювати партнерство.

Україна може не набути статусу кандидата в Європейський Союз. Згідно із проектом заяви, з якою ознайомилися журналісти, лідери ЄС не запропонують Києву прискорене членство в ЄС, однак мають обіцяти підтримку. Крім того, між послами ЄС стався розкол, тому що частина з них вимагала рішучіших дій щодо України на її шляху до блоку. Це має відбутися на неформальному саміті в Парижі в четвер, 10 березня. Про це повідомляє Європейське видання Euractiv.

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В останній версії документа наголошують, що Україна належить до європейської сім'ї, але вона не відповідає суттєвим зобов'язанням статусу кандидата. У проєкті заяви сказано, що ЄС і надалі зміцнюватиме зв'язки з Україною та поглиблюватиме партнерство.

"Чекаючи на це і без зволікання, ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки й поглиблюватимемо наше партнерство", — готуються заявити лідери ЄС.

Крім того, замість членства вони мають на меті обговорити розширення зв'язків Києва з єдиним ринком ЄС та енергосистемою Європи в рамках ідей розширеного партнерства або "Асоціація плюс плюс".

Напередодні саміту посли ЄС не змогли домовитись про формулювання заяви. Це призвело до розколу між тими країнами, які бажали амбітних заяв щодо шансів Києва на вступ до ЄС. Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія зайняли позицію на користь перспективи негайного вступу України.

"Зараз запропонувати більше було б неможливо, тому що це країна, яка зараз охоплена війною, частково перебуває під російською окупацією, а можливо, в певний момент навіть повністю перебуває під окупацією", — сказав європейський чиновник журналістам.

Попри тиск країн-членів східної Європи, надання Україні прискореного членства в ЄС може призвести до проблем з Грузією та Молдовою. Країни слідом за Україною подали заявки на набуття статусу кандидата в ЄС, проте їх у проєкті заяви навіть не згадують.

Деякі європейські дипломати вважають, що надання Україні статусу кандидата в ЄС відкрило б "європейську перспективу" країні, давши б надію на відсіч російському вторгненню. Проте варто не брати жодних зобов'язань щодо прийняття України в майбутньому, як це відбувається з Туреччиною, яка має статус кандидата понад 20 років.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Президент заявив, що впевнений у тому, що вступ України до ЄС є реальним.

1 березня Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка рекомендує країнам-членам ЄС надати Україні статусу кандидата на вступ.