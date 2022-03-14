Христо Грозев рассказал, что происходит в Кремле и когда закончится война в Украине

Журналист-расследователь Bellingcat предполагает, что в Москве начался раскол элит с паникой из-за отсутствия нового плана действий по вторжению в Украину.

Кремль находится в сложной ситуации, считает журналист-расследователь, руководитель организации Bellingcat Христо Грозев. Блицкриг не удался, а доказательств существования нового плана пока нет. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Навальный Live".

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По словам журналиста, сбываются прогнозы, которые он давал ранее. Россия провалила "план А", который предусматривал военные действия максимум на 10 дней. А нового плана нет, на что указывают отсутствие второго эшелона войск, которые смогли бы восполнить потери и продолжить войну теми же темпами, а также отсутствие поставок еды, воды и бензина для тех военных, которые находятся на территории Украины. Вместе с тем отступить российские войска быстро не могут, так как с одной стороны их прижимают "кадыровцы", получившие приказ стрелять в "дезертиров", с другой — украинские войска, которые готовы к атаке в тылу.

"Быстрого выхода не будет. Поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что план А провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию", — говорит журналист.

Несколько источников подтвердили Грозеву, что в Кремле действительно арестовали руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседина, который отвечал за внешнюю разведку, в том числе по Украине. А также есть утечки внутренней информации ФСБ о том, что в ведомстве продолжаются репрессии.

"ГРУ (РФ) заняло более доверительную позицию к Путину и пытается свалить свои неудачи на ФСБ, это интересно, потому что последние 10 лет было наоборот — ФСБ пыталось завоевать доверие, которое раньше было у ГРУ. Я не вижу ситуацию в Кремле, которая говорит о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос — какой", — продолжает Грозев.

По мнению журналиста, существует два вектора дальнейшего развития событий. Первый — Путин договорится с Зеленским на условиях намного более компромиссных, чем были заявлены изначально.

"Я считал, что это невероятно, но последние сигналы от Эрдогана и Зеленского о том, что вдруг появились возможности о договоренности указывают на то, что скоре всего Путин понимает безвыходность ситуации", — отмечает Грозев.

Второй вариант — Путин может решиться нанести удар по гражданскому населению неконвенциональным оружием, чтобы принудить Киев к компромиссу и показать своей стране результат.

Грозев отмечает, что если все в Кремле выглядит так, как он представляет — паника без сценария, в интересах Путина завершить войну как можно быстрее. Если это так, мы увидим движение к разрешению конфликта в ближайшие два-три дня.

Как писал ранее Фокус, война в Украине, которую развязала Россия, продолжается 19-й день. По информации Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние российских военнослужащих остается на низком уровне, из-за чего оккупанты отказываются выполнять приказы командования РФ. 14 марта начался четвертый раунд российско-украинских переговоров. Они проходили по видеосвязи. По информации советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны взяли "техническую паузу" и завтра продолжат переговоры.