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Политика Российско-украинская война

4-й раунд переговоров Украины и РФ продолжится завтра, — Офис президента

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Фото: Михаил Подоляк Twitter | В переговорах между Украиной и РФ взята пауза

Делегации взяли техническую паузу для консультаций и уточнения "отдельных определений".

Делегации Украины и РФ взяли паузу в переговорах касательно полномасштабной войны до завтрашнего дня, вторника 15 марта. Об этом в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, пауза была взята для проведения дополнительной работы в рабочих подгруппах, а также для "уточнения отдельных определений".

"Переговоры продолжаются…" — добавил Подоляк.

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Твит Михаила Подоляка

Напомним, четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ в понедельник, 14 марта, проходили в формате видеоконференции, в то время как в прошлые разы делегации встречались лично на границе между Беларусью и Украиной. По итогам прошлой встречи, которая состоялась 8 марта, Подоляк констатировал, что "есть небольшие позитивные подвижки" в плане установления гуманитарных коридоров, однако по поводу политических вопросов "консультации продолжаются".

Тем временем продолжается девятнадцатый день полномасштабной войны РФ против Украины. Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что украинские войска наносят противнику колоссальные потери.

Фокус разбирался, какие по каким направлениям российские войска атакуют украинские позиции по состоянию на 14 марта.