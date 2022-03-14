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Політика Російсько-українська війна

4-й раунд переговорів України й РФ триватиме завтра, — Офіс президента

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Фото: Михайло Подоляк Twitter | У переговорах між Україною та РФ взято паузу

Делегації взяли технічну паузу для консультацій та уточнення "окремих ухвал".

Делегації України й РФ взяли паузу в переговорах щодо повномасштабної війни до завтрашнього дня, вівторка 15 березня. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами представника ОП, паузу було взято для проведення додаткової роботи в робочих підгрупах, а також для "уточнення окремих визначень".

"Перемовини тривають..." — додав Подоляк.

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Твіт Михайла Подоляка

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів між Україною та РФ у понеділок, 14 березня, проходили у форматі відеоконференції, тоді як минулі рази делегації зустрічалися особисто на кордоні між Білоруссю та Україною. За підсумками минулої зустрічі, яка відбулася 8 березня, Подоляк констатував, що "є невеликі позитивні зрушення" щодо встановлення гуманітарних коридорів, проте з приводу політичних питань "консультації продовжуються".

Тим часом продовжується дев'ятнадцятий день повномасштабної війни РФ проти України. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що українські війська завдають ворогові колосальних втрат.

Фокус розбирався, за якими напрямами російські війська атакують українські позиції станом на 14 березня.