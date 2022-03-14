4-й раунд переговорів України й РФ триватиме завтра, — Офіс президента
Делегації взяли технічну паузу для консультацій та уточнення "окремих ухвал".
Делегації України й РФ взяли паузу в переговорах щодо повномасштабної війни до завтрашнього дня, вівторка 15 березня. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами представника ОП, паузу було взято для проведення додаткової роботи в робочих підгрупах, а також для "уточнення окремих визначень".
"Перемовини тривають..." — додав Подоляк.
Нагадаємо, четвертий раунд переговорів між Україною та РФ у понеділок, 14 березня, проходили у форматі відеоконференції, тоді як минулі рази делегації зустрічалися особисто на кордоні між Білоруссю та Україною. За підсумками минулої зустрічі, яка відбулася 8 березня, Подоляк констатував, що "є невеликі позитивні зрушення" щодо встановлення гуманітарних коридорів, проте з приводу політичних питань "консультації продовжуються".
Тим часом продовжується дев'ятнадцятий день повномасштабної війни РФ проти України. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що українські війська завдають ворогові колосальних втрат.
Фокус розбирався, за якими напрямами російські війська атакують українські позиції станом на 14 березня.