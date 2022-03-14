Христо Грозєв розповів, що відбувається у Кремлі та коли закінчиться війна в Україні

Журналіст-розслідувач Bellingcat припускає, що в Москві розпочався розкол еліт із панікою через відсутність нового плану дій щодо вторгнення в Україну.

Кремль перебуває у складній ситуації, вважає журналіст-розслідувач, керівник організації Bellingcat Христо Грозєв. Бліцкриг не вдався, а доказів існування нового плану наразі немає. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Навальний Live".

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За словами журналіста, здійснюються прогнози, які він давав раніше. Росія провалила план А, який передбачав військові дії максимум на 10 днів. А нового плану немає, на що вказують відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими самими темпами, а також відсутність постачання їжі, води та бензину для тих військових, які перебувають на території України. Водночас відступити російські війська швидко не можуть, оскільки з одного боку їх притискають "кадировці", які отримали наказ стріляти в "дезертирів", з іншого боку — українські війська, які готові до атаки в тилу.

"Швидкого виходу не буде. Тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли й усвідомили, це доведено, що план А провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію", — каже журналіст.

Декілька джерел підтвердили Грозєву, що в Кремлі справді заарештували керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку, зокрема в Україні. А також є витік внутрішньої інформації ФСБ про те, що у відомстві продовжуються репресії.

"ГРУ (РФ) зайняло більш довірливу позицію до Путіна і намагається звалити свої невдачі на ФСБ, це цікаво, тому що останні 10 років було навпаки — ФСБ намагалося завоювати довіру, яка раніше була у ГРУ. Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка говорить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання — яке", — продовжує Грозєв.

На думку журналіста, існує два вектори подальшого розвитку подій. Перший — Путін домовиться із Зеленським на умовах набагато компромісніших, ніж були заявлені спочатку.

"Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з'явилися можливості щодо домовленості вказують на те, що скоріше за все Путін розуміє безвихідь ситуації", — зазначає Грозєв.

Другий варіант — Путін може наважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу та показати своїй країні результат.

Грозєв зазначає, що якщо все у Кремлі виглядає так, як він уявляє — паніка без сценарію, на користь Путіна завершити війну якнайшвидше. Якщо це так, ми побачимо рух до вирішення конфлікту в найближчі два-три дні.

Як писав раніше Фокус, війна в Україні, яку розв'язала Росія, триває 19-й день. За інформацією Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан російських військовослужбовців залишається на низькому рівні, через що окупанти відмовляються виконувати накази командування РФ. 14 березня розпочався четвертий раунд російсько-українських переговорів. Вони проходили за допомогою відеозв'язку. За інформацією радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, сторони взяли "технічну паузу" й завтра продовжать переговори.