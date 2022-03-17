Киев хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности, Москва не против, — МИД Турции
По словам турецкого дипломата Мевлюта Чавушоглу, российская сторона не против предложенных гарантий по безопасности.
В четверг, 17 марта, во Львове состоялись переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. По их завершении Чавушоглу сделал заявление о том, что Украина поддерживает включение Турции в число гарантов возможного соглашения по безопасности с РФ, против чего не возражает и Кремль. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
По словам турецкого министра, официальная Анкара изначально выступила с принципиальной позицией по Украине.
"В этой войне необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие. Руководство Турции в лице лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает активные усилия в этом направлении", — отметил дипломат.
По его словам, весь мир стал свидетелем борьбы украинского народа, а позиция Анкары в том, что касается поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины остается неизменной.
Чавушоглу рассказал, что российская сторона не против предложенных гарантий по безопасности.
"На мой взгляд эта инициатива найдет конечную поддержку", — заявил глава турецкого МИДа, отметив, что в том случае, если будет сформирована площадка для переговоров, появится возможность для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Гуманитарное перемирие
Официальная позиция Турции также предполагает привлечение международных структур к тому, как будут соблюдаться договоренности по прекращению огня для эвакуации населения. По словам дипломата, главная проблема сегодня — эвакуация мирных жителей Мариуполя.
"Мы надеемся, что сначала в Мариуполе будет установлено гуманитарное прекращение огня, потом – по всей Украине", — сказал Чавушоглу.
Ранее Фокус сообщал, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что встреча Зеленского и Путина может быть проведена уже после подписания мирного соглашения. Подоляк отметил, что для Украины не имеет значения, где состоятся эти переговоры: в любой стране, кроме РФ.