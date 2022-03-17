Київ хоче бачити Туреччину серед гарантів безпеки, Москва не проти, — МЗС Туреччини

За словами турецького дипломата Мевлюта Чавушоглу, російська сторона не проти запропонованих гарантій безпеки.

У четвер, 17 березня, у Львові відбулися переговори міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу з главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Після їхнього завершення Чавушоглу зробив заяву про те, що Україна підтримує включення Туреччини до гарантів можливої угоди з безпеки з РФ, проти чого не заперечує і Кремль. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

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За словами турецького міністра, офіційна Анкара спочатку виступила із принциповою позицією щодо України.

"У цій війні необхідно якнайшвидше припинити кровопролиття. Керівництво Туреччини в особі президента Реджепа Тайїпа Ердогана докладає активних зусиль у цьому напрямку", — зазначив дипломат.

За його словами, весь світ став свідком боротьби українського народу, а позиція Анкари щодо підтримки територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України залишається незмінною.

Чавушоглу розповів, що російська сторона не проти запропонованих гарантій безпеки.

"На мій погляд, ця ініціатива знайде кінцеву підтримку", — заявив глава турецького МЗС, зазначивши, що в тому випадку, якщо сформують майданчик для переговорів, з'явиться можливість для зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Гуманітарне перемир'я

Офіційна позиція Туреччини також передбачає залучення міжнародних структур до того, як дотримуватимуться домовленості щодо припинення вогню для евакуації населення. За словами дипломата, головною проблемою сьогодні є евакуація мирних жителів Маріуполя.

"Ми сподіваємося, що спочатку в Маріуполі встановлять гуманітарне припинення вогню, потім — у всій Україні", — сказав Чавушоглу.

Раніше Фокус повідомляв, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можуть провести вже після підписання мирної угоди. Подоляк зазначив, що для України немає значення, де відбудуться ці переговори: в будь-якій країні, крім РФ.