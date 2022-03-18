У Зеленского ответили Шольцу на просьбу "не обижать россиян" из-за войны в Украине (фото)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, 71% россиян поддерживают вторжение армии РФ в Украину, и поэтому нельзя перекладывать ответственность за войну только на Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц, пытаясь оправдать свою нерешительную политику, предлагает переложить ответственность с россиян на президента РФ Владимира Путина за полномасштабную войну против Украины. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, такая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца может стать ложным трендом в странах Европы.

В публикации Михаил Подоляк напомнил, что 71% россиян, согласно независимому социологическому опросу, поддерживают полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, поэтому нельзя перекладывать ответственность за войну с россиян на Владимира Путина.

"Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом", — предупредил советник главы ОП, комментируя инициативу немецкого топ-политика.

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Отметим, что 17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в Twitter возмутился тем, что на граждан Российской Федерации, помимо Владимира Путина, также возлагают ответственность за начало полномасштабной войны в Украине.

По словам немецкого топ-политика, оскорбление или физическое насилие в отношении россиян из-за продолжающихся массированных обстрелов является недопустимым.

"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют или подвергают физическому насилию. Потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это… Мы окажем быструю поддержку людям, бегущим из Украины — в этом я согласен со странами. Преодоление этого вызова — общая задача всего нашего государства", — говорится в заявлении Олафа Шольца.

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Напомним, 17 марта в Кремле назвали главное условие для быстрого прекращения полномасштабной войны в Украине. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта зависит от того, когда переговорщики от Москвы и Киева подпишут итоговое соглашение.

Также 17 марта президент Владимир Зеленский обращался к Бундестагу и просил помощи в прекращении полномасштабной войны. Глава государства предупреждал, что страна-агрессор строит новый аналог Берлинской стены в Европе, и Украина рискует оказаться "отрезанной" от союзников.