У Зеленського відповіли Шольцу на прохання "не ображати росіян" через війну в Україні (фото)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, 71% росіян підтримують вторгнення армії РФ в Україну, і тому не можна перекладати відповідальність за війну лише на Володимира Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, намагаючись виправдати свою нерішучу політику, пропонує перекласти відповідальність із росіян на президента РФ Володимира Путіна за повномасштабну війну проти України. Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, така позиція канцлера ФРН Олафа Шольца може стати хибним трендом у країнах Європи.

У публікації Михайло Подоляк нагадав, що 71% росіян, згідно з незалежним соціологічним опитуванням, підтримують повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, тому не можна перекладати відповідальність за війну з росіян на Володимира Путіна.

"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян та Путіна як автора війни. В Європі це може стати хибним трендом", — попередив радник голови ОП, коментуючи ініціативу німецького топполітика.

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Зазначимо, що 17 березня канцлер ФРН Олаф Шольц у Twitter обурився тим, що на громадян Російської Федерації, крім Володимира Путіна, також перекладають відповідальність за початок повномасштабної війни в Україні.

За словами німецького топполітика, образа або фізичне насильство до росіян через масовані обстріли, що продовжуються, є неприпустимим.

"Цілком неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають або вони зазнають фізичного насильства. Тому що це війна Путіна. Він один несе відповідальність за це... Ми надамо швидку підтримку людям, які тікають з України — в цьому я згоден з країнами. Подолання цього виклику — спільне завдання всієї нашої держави", — йдеться в заяві Олафа Шольца.

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Нагадаємо, 17 березня в Кремлі назвали головну умову для швидкого припинення повномасштабної війни в Україні. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, врегулювання конфлікту залежить від того, коли перемовники від Москви та Києва підпишуть підсумкову угоду.

Також 17 березня президент Володимир Зеленський звертався до Бундестагу та просив допомоги в припиненні повномасштабної війни. Глава держави попереджав, що країна-агресор будує новий аналог Берлінського муру в Європі, і Україна ризикує виявитися "відрізаною" від союзників.