Премьер Британии Джонсон хочет посетить Киев для переговоров с Зеленским, — Daily Mail

Глава британского правительства намерен приехать в столицу, чтобы поддержать Украину на фоне полномасштабной войны с РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне полномасштабного вторжения РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание Daily Mail.

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"Премьер-министр попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским", — говорится в публикации.

В свою очередь сотрудники службы безопасности выразили обеспокоенность возможным визитом Джонсона в Киев в связи со сложной ситуацией с безопасностью из-за боевых действий. Собеседник журналистов в британском правительстве указал, что премьер "хочет поехать", если это удастся организовать должным образом.

"Если отбросить в сторону соображения безопасности, которые весьма значительны, вопрос заключается в том, сможет ли (Джонсон) добиться чего-то большего, посетив (Киев) лично, или это будет просто демонстрация солидарности, и является ли эта цель самодостаточной", — добавил источник.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в воскресенье, 20 марта, сообщила, что президент США Джо Байден не планирует визит в Украину, однако на этой неделе американский лидер совершит поездку в Европу для "продолжения сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину". Уже известно, что Байден 24 марта встретится в Брюсселе с лидерами стран Евросоюза, а также с союзниками по НАТО и "Большой семерке".

Напомним, ранее Джонсон назвал страх Путина перед свержением причиной вторжения РФ в Украину.