Байден может посетить Европу в ближайшие недели на фоне войны РФ против Украины, — NBC

В качестве возможного места визита президента США рассматривается Брюссель, где расположены штаб-квартиры НАТО и Евросоюза.

В ближайшие недели президент США Джо Байден может отправиться с визитом в Европу в связи с полномасштабной войной РФ с Украиной. Такую возможность рассматривает Белый дом, пишет NBC News со ссылкой на трех американских официальных лиц и двух человек, знакомых с обсуждением поездки.

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По словам собеседников журналистов, возможность поездки, в ходе которой планируется обсудить вопрос войны между РФ и Украиной а также успокоить союзников Соединенных Штатов в регионе, еще обсуждается. Один из чиновников США заявил, что Брюссель, где базируются штаб-квартиры НАТО и Евросоюза рассматривается как возможное место для визита главы государства.

В то же время телеканал отмечает, что возможная поездка Байдена в Европу последует за тем, как на прошлой неделе туда отправилась вице-президент Камала Харрис. Представители Белого дома сообщили, что часть их сотрудников, которые работали над визитом Харрис, остаются в Европе, чтобы помочь с организацией предполагаемого визита американского президента.

При этом собеседники вещателя не назвали точных сроков возможной поездки Байдена в Европу.

Напомним, 1 марта, на 7-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, состоялся телефонный разговор между Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы санкций против России и предоставления Киеву военной помощи.

Тем временем, по данным Financial Times, РФ запросила военную помощь у Китая. В КНР эту информацию опровергли, однако после публикации этой информации в СМИ стоимость акций китайских компаний снизилась.