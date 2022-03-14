Байден може відвідати Європу найближчими тижнями на тлі війни РФ проти України, — NBC

Як можливе місце візиту президента США розглядається Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО та Євросоюзу.

Найближчими тижнями президент США Джо Байден може вирушити з візитом до Європи у зв'язку з повномасштабною війною РФ з Україною. Таку можливість розглядає Білий дім, пише NBC News із посиланням на трьох американських офіційних осіб і двох людей, знайомих з обговоренням поїздки.

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За словами співрозмовників журналістів, можливість поїздки, під час якої планується обговорити питання війни між РФ та Україною, а також заспокоїти союзників Сполучених Штатів у регіоні, ще обговорюється. Один із чиновників США заявив, що Брюссель, де базуються штаб-квартири НАТО та Євросоюзу, розглядається як можливе місце для візиту глави держави.

У той же час телеканал зазначає, що можлива поїздка Байдена до Європи піде за тим, як минулого тижня туди вирушила віцепрезидентка Камала Гарріс. Представники Білого дому повідомили, що частина їхніх співробітників, які працювали над візитом Гарріс, залишаються в Європі, щоб допомогти з організацією передбачуваного візиту американського президента.

При цьому співрозмовники мовника не назвали точні терміни можливої поїздки Байдена до Європи.

Нагадаємо, 1 березня, на 7-й день повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, відбулася телефонна розмова між Байденом і президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися питання санкцій проти Росії та надання Києву військової допомоги.

Тим часом, за даними Financial Times, РФ запросила військову допомогу в Китаю. У КНР цю інформацію спростували, проте після публікації цієї інформації у ЗМІ вартість акцій китайських компаній знизилася.