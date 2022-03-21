Ни одного евро: Зеленский обратился к немцам с просьбой прекратить торговлю с РФ

Украинский лидер считает, что Путин не остановится на Украине и представляет угрозу всей Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям стран Евросоюза, в частности к гражданам Германии, которые вышли на музыкальный митинг у Бранденбургских ворот в Берлине. Он призвал немцев не поддерживать "российскую военную машину" и попросил содействовать тому, чтобы Украина наконец стала частью Европейского союза". Обращение опубликовано в Telegram Офиса президента Украины.

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Глава государства обратился к митингующим и сказал, что украинцы сейчас не могут жить, как живут европейцы, потому что на них летят ракеты бомбы, и против них работают российская артиллерия и авиация.

"Российские солдаты уже сейчас пишут "На Берлин", потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам", — сказал Зеленский.

По его словам, прекращение торговли с РФ способствует достижению мира в Украине, поскольку не будет возможности финансировать "российскую военную машину".

"Ни одного евро оккупантам! Закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины", — подчеркнул украинский президент.

Издание также сообщает, что в митинге "Sound of Peace, Klang des Friedens" приняли участие около 15 тысяч человек. По словам организаторов, им удалось собрать около 12 млн евро пожертвований, которые будут перечислены на поддержку пострадавшим от войны в Украине.

Ранее сообщалось, что 20 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед израильским Кнессетом, где сравнил войну в Украине с Холокостом. По его словам, Россия проводит не военную операцию, а масштабную войну, направленную на уничтожение украинского населения и его культуры.

Вчера, 20 марта, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако если переговоры с ним не принесут результатов, это может привести к началу Третьей мировой войны.