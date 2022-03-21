Жодного євро: Зеленський звернувся до німців із проханням припинити торгівлю з РФ

Український лідер вважає, що Путін не зупиниться в Україні та становить загрозу всій Європі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся за відеозв'язком до жителів країн Євросоюзу, зокрема до громадян Німеччини, які вийшли на музичний мітинг біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Він закликав німців не підтримувати "російську військову машину" та попросив сприяти тому, щоб Україна нарешті стала частиною Європейського союзу. Звернення опубліковане в Telegram Офісу президента України.

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Глава держави звернувся до мітингувальників і сказав, що українці зараз не можуть жити, як живуть європейці, бо на них летять ракети, бомби і проти них працюють російська артилерія й авіація.

"Російські солдати вже зараз пишуть "На Берлін", бо вони хочуть піти далі, набагато далі за Україну. Вони хочуть прийти й до вас", — сказав Зеленський.

За його словами, припинення торгівлі з РФ сприяє досягненню миру в Україні, оскільки не буде можливості фінансувати "російську військову машину".

"Жодного євро окупантам! Закрийте для них усі свої порти, не постачайте товари, відмовтеся від російських енергоресурсів, чиніть тиск, щоб Росія вивела свої війська з України", — наголосив український президент.

Видання також повідомляє, що в мітингу Sound of Peace, Klang des Friedens взяли участь близько 15 тисяч людей. За словами організаторів, їм вдалося зібрати близько 12 млн євро пожертвувань, які будуть перераховані на підтримку постраждалим від війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що 20 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед ізраїльським Кнесетом, де порівняв війну в Україні з Голокостом. За його словами, Росія проводить не військову операцію, а масштабну війну, спрямовану на знищення українського населення та його культури.

Учора, 20 березня, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, проте якщо переговори з ним не принесуть результатів, це може призвести до початку Третьої світової війни.