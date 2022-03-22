В Офисе президента рассказали, как долго будут еще длиться боевые действия (видео)
По словам советника главы ОП Алексея Арестович, Киев остается приоритетной целью армии РФ, однако оккупанты не смогут занять столицу.
Полномасштабные боевые действия в Украине будут еще вестись в течение 2-3 недель. Такой прогноз в эфире национального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, Киев остается главной целью российских войск в ходе полномасштабного вторжения. Более того, как отметил Арестович, приоритетными направлениями для наступления армии РФ также являются Херсон, Николаев, зона ООС от Изюма до Волновахи, и Мариуполь.
Советник главы ОП не исключил, что оккупанты продолжать наносить ракетные удары по Киеву, однако захватчики не смогут занять столицу.
Анализируя масштабы вторжения РФ и методы ведения россиянами войны, Арестович заявил, что Украина столкнулась с "зомби-нашествием" и активные боевые действия еще будут длиться в течение нескольких недель.
"Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение 5 суток — это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели, будет время на оперативную паузу. За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять — нам будет удобнее их уничтожать", — резюмировал советник главы ОП в эфире телемарафона.
Напомним, 21 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что подразделениям ВСУ удалось уничтожить 4 из 10 армий, которые есть у РФ. По его словам, с первого дня вторжения оккупанты потеряли три российские ударные группировки и одну воздушную.
Также 21 марта Арестович рассказывал, что ВСУ в 7-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.