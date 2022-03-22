В Офісі Президента розповіли, як довго ще триватимуть бойові дії (відео)

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Київ залишається пріоритетною метою армії РФ, проте окупанти не зможуть зайняти столицю.

Повномасштабні бойові дії в Україні ще вестимуть протягом 2-3 тижнів. Такий прогноз в ефірі національного телемарафону повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, Київ залишається головною метою російських військ під час повномасштабного вторгнення. Щобільше, як зазначив Арестович, пріоритетними напрямками для наступу армії РФ також є Херсон, Миколаїв, зона ООС від Ізюма до Волновахи та Маріуполь.

Радник голови ОП не відкинув, що окупанти продовжуватимуть завдавати ракетних ударів по Києву, проте загарбники не зможуть зайняти столицю.

Аналізуючи масштаби вторгнення РФ та методи ведення росіянами війни, Арестович заявив, що Україна зіткнулася із "зомбі-навалою" і активні бойові дії ще триватимуть протягом кількох тижнів.

"Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те, що відбувається протягом 5 діб, — це маленька модель того, що відбуватиметься за 3 тижні, буде час на оперативну паузу. За три тижні так буде всюди, а коли вони стоятимуть — нам буде зручніше їх знищувати", — резюмував радник голови ОП в ефірі телемарафону.

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Нагадаємо, 21 березня радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що підрозділам ЗСУ вдалося знищити 4 з 10 армій, які є у РФ. За його словами, з першого дня вторгнення окупанти втратили три російські ударні угруповання та одне повітряне.

Також 21 березня Арестович розповідав, що ЗСУ всьоме розгромили окупантів у Чорнобаївці.